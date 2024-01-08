Войти
Известия.ru

MWM указал на превосходство российских танков Т-80БВМ над Leopard

322
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

MWM: танк с броневыми модулями Т-80БВМ превзошел танки Leopard на поле боя

Модернизированные российские танки Т-80БВМ продемонстрировали в зоне спецоперации превосходство над немецкими Leopard, написал 5 января специализированный журнал Military Watch Magazine.

«Газотурбинный двигатель Т-80 <…> обеспечивает серьезное преимущество в проходимости над российскими танками других классов и над всеми западными танками», — отметили журналисты.

Они также указали на то, что поставляемые Украине танки Leopard постоянно вязнут в грязи, что касается в том числе и современной модификации Leopard 2. При этом газотурбинный двигатель имеет только американский танк M1 Abrams, однако у него меньше мощность, добавили эксперты.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские танкисты уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Экипаж танка Т-80БВМ получил координаты, после чего, находясь на переднем крае обороны, нанес огневой удар.


Ранее, 4 января, партия Т-80БВМ поступила в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на запорожском направлении. Тогда же командир танкового подразделения отметил, что машина обладает рядом улучшенных характеристик, делающих ее более эффективной на поле боя. Так, Т-80БВМ имеет новую систему связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до 10 км, и ряд других инноваций.

15 декабря МО РФ показало, как экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожают цели ВСУ, не входя в их зону поражения. В ведомстве тогда отметили, что на боевой машине используются стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.10.2023
"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе
18.08.2023
"На полигонах все было проще". Почему западные танки не помогли ВСУ
05.05.2023
Одного выстрела хватит. В Германии указали на главную слабость "Леопардов"
11.10.2021
War is Boring (США): все, что вы хотели узнать о грозных российских танках
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
13.10.2017
Все, что вы хотели узнать о грозных российских танках (War is Boring, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ