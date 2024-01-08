Американское издание: Спасшие экипаж катапультные кресла бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США ранее не всегда срабатывали

Источник изображения: topwar.ru

Американские специализированные издания военной тематики продолжают обсуждать крушение стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, произошедшее в минувший четверг в штате Южная Дакота. Самолет выполнял тренировочный полет и уже заходил на посадку на аэродром военной базы Ellsworth Air Force Base («Эллсворт»), когда произошел инцидент. Примерно в 17:50 бомбардировщик потерпел крушение, все четыре пилота успели катапультироваться.

Трем летчикам помощь была оказана на месте, один с незначительными травмами помещен в лечебное учреждение, сообщили в ВВС. После падения самолет загорелся и был потушен местными пожарными. Создана комиссия в составе офицеров ВВС и экспертов для изучения причин крушения.

Независимо от причины, катастрофа привлекает внимание к катапультным креслам бомбардировщика, которые сработали штатно и спасли жизни пилотов. Однако, отмечает американское онлайн-издание военной тематики Task & Purpose, так было не всегда. Катапультные кресла распространены на небольших истребителях, но на более крупных самолетах, таких как B-1B Lancer, в прошлом были случаи как успешного катапультирования, так и ситуации с отказом катапульт, в том числе приведшим к гибели пилотов. Данный тип бомбардировщика является самым большим самолетом ВВС с катапультными креслами ACES II с аварийным люком наверху.

Источник изображения: topwar.ru

В 2018 году на B-1B не сработала пусковая ракета катапультного кресла одного из пилотов, когда экипаж попытался катапультироваться во время возгорания двигателя. Командир отменил катапультирование, самолет смог совершить аварийную посадку, все пилоты остались живы. После этого инцидента комиссия установила, что причиной отказа катапульты стали устаревшие детали. Все катапультные системы ACES II разработки компании Collins Aerospace были проверены и модернизированы, после чего их эксплуатация была восстановлена

В 1987 году шесть членов экипажа находились на борту B-1B во время тренировочного полета, причем двое находились в креслах, не оснащенных катапультами. Когда на самолете произошла аварийная ситуация, три катапультных кресла сработали штатно, но одно отказало. В результате летчик оказался в ловушке на борту с двумя другими членами экипажа. Хотя в B-1B есть аварийный люк в полу кабины, никто из троих не спасся до того, как самолет разбился.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время на вооружении ВВС США имеется 6000 кресел ACES II, в том числе установленных на самолетах A-10, F-15, F-16, F-22, B-1B и B-2. Технология ACES была разработана компанией Collins Aerospace, дочерней компанией RTX Corporation (ранее известной как Raytheon Technologies) в конце 70-х годов прошлого века. После этого катапульты неоднократно модернизировались и считаются одними из самых надежных.

Источник изображения: topwar.ru

За время эксплуатации кресел они спасли жизни 703 пилотам. В отличие от других катапультных систем, при использовании ACES частота травм позвоночника при катапультировании составляет менее одного процента, рассказал Task & Purpose представитель RTX Corporation. Небольшое количество сбоев в работе катапульт системы ACES за почти 50 лет их эксплуатации не станет причиной отказа ВВС США от их применения, заключает автор статьи.