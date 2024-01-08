СМИ: давление на Шольца в вопросе передачи Киеву ракет Taurus нарастает

Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер отметил Rheinische Post, что недостаточное оказание военной помощи Украине якобы "является де-факто поддержкой России"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи Киеву крылатых ракет Taurus усиливается, в том числе внутри правящей в Германии коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы). Об этом сообщила газета Rheinische Post.

Несколько представителей "Зеленых", СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили Шольца в излишней сдержанности. "Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела", - приводит издание слова Сары Нанни - эксперта по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90" / "Зеленые" в Бундестаге. Она считает, что якобы "самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории" и в новых регионах РФ. "Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства", - заявила Нанни.

"Мы не должны бояться нашего собственного куража", - утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). "Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения", - сказала она изданию.

Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы "является де-факто поддержкой России". "РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада", - сказал он. "Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта", - утверждал депутат Бундестага.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре 2023 года принял решение пока не поставлять их ВСУ. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.