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Интерфакс-АВН

Флот КСИР пополнили малозаметный для радаров корабль и быстроходные катера

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Дубай. 6 января. ИНТЕРФАКС - В состав ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в субботу вошел ряд кораблей, церемония приема их в строй состоялась в порту Бендер-Аббаса, сообщает агентство "Тасним".

В частности, КСИР получил малозаметный для радаров корабль, названный в честь заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса: он и генерал КСИР Касем Сулеймани погибли 3 января 2020 года в результате спецоперации США в Ираке.

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири заявил, что этот корабль может действовать на расстоянии в 3,7 тыс. км от баз, избегая обнаружения вражескими радарами. Корабль способен развивать скорость 39-49 км/ч, плыть при волнах высотой в 4 м. По словам Тангсири, на строительство корабля ушло 15 месяцев, а менее чем за год Иран готов производить три корабля такого класса.

Кроме того, КСИР получили новые быстроходные катера, разведывательные корабли и корабли, оснащенные торпедными аппаратами. На скоростные катера "Ашура" установили ракеты "Коусар", способные сбивать вражеские самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, а на катера типа "Тарик" - ракеты с дальностью 180 км.

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
2020-й год
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