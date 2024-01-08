Западная пресса утверждает, будто бы российские беспилотники «Ланцет» поразили муляж ЗРК Iris-T

Источник изображения: topwar.ru

На днях в сети появились кадры, на которых запечатлено поражение двумя дронами-камикадзе «Ланцет» объекта, идентифицированный рядом обозревателей в качестве замаскированного немецкого ЗРК Iris-T SLM, переданного Германией ВСУ.

Однако, как указывается в издании World Defence News, на самом деле в роли цели якобы выступил муляж данного зенитного ракетного комплекса.

Отмечается, что в пользу этой версии говорит отсутствие командного пункта или солдат рядом с системой. Кроме того, имеются несоответствия с типовой машиной, в том числе отличная форма кабины, отсутствие зеркал заднего вида, что является обычной особенностью грузовиков, на которых размещается ЗРК. При дальнейшем рассмотрении кадров обнаруживается второй прямоугольный блок за кабиной, который отличается от запасных колес, обычно находящихся в этом месте.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе нанесения точных ударов беспилотниками-камикадзе не возникло обширного дыма и пламени, хотя ЗРК "начинен" легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин и гидравлическое масло, не говоря уже о ракетах.

Таким образом, этот инцидент указывает на очередной факт использования в военной доктрине муляжей. Данный тактический прием, ориентированной на обман противника, первоначально был разработан в СССР в начале 20 века и сыграл значительную роль в советских победах над Германией

- делается вывод в западной прессе.

Версия западной прессе при этом не выглядит правдоподобной на 100%, хотя бы потому что поставок муляжей IRIS-T Украине не было, а места расположения "муляжа" примерно за час до его поражения вылетали ЗУР для поражения ракет и беспилотников ВС РФ в воздухе.