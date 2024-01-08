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ТАСС

Самолеты Ту-142 продолжат патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году

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Ту-142
Ту-142. Главный военно-морской парад России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Киреев

В пресс-службе Северного флота отметили, что эта задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в 2024 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов будут одной из приоритетных задач для летчиков дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота (СФ) в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году экипажи Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону экипажей противолодочных самолетов составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тыс. км.

"Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, летчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике. Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - подчеркнули в пресс-службе. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-142
Проекты
Арктика
СФ
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