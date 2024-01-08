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Военное обозрение

Индийская армия развертывает новые бронеавтомобили ALSV на границе с Пакистаном

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно произошла серия нападений с летальным исходом на военную технику индийской армии в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения с Пакистаном. На этом фоне командование распорядилось развернуть в общей сложности 50 новых бронеавтомобилей 4х4 ALSV в районах штата Джамму и Кашмир недалеко от границы с соседним государством.

Солдаты используют эти передовые пуленепробиваемые бронированные машины при передвижении по лесным массивам приграничных районов, чтобы ущерб во время атак был минимальным

- пояснили в издании Swaraya.

Предполагается, что благодаря своей небольшой массе и бронированию ALSV позволят эффективно искоренить террористов из приграничной местности.

Первая партия из 40 машин ALSV компании Mahindra Defence Systems (MDS) была поставлена в июне 2023 года и обошлась в $126,7 млн. Однако передача техники идет медленно: к 2025 году было запланировано принять на вооружение 1300 единиц.

ALSV позиционируется как универсальная техника. Они использовались в контртеррористических миссиях, развертывании сил специального назначения, группах быстрого реагирования при проведении обычных операций, транспортировки оружия и пограничного патрулирования. Машина имеет баллистическую защиту на уровне B7 (от пуль 7,62х51).

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
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