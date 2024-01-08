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ТАСС

Роскосмос с компанией-партнером создали предприятие по выпуску контейнерных автозаправок

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

В госкорпорации отметили, что фокусом предприятия станет поставка оборудования для учета и выдачи нефтепродуктов и автоматизации заправки транспорта Роскосмоса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Совместное предприятие по выпуску контейнерных автозаправочных станций "РК Технологии" учреждено Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в Роскосмос) и компанией "ЭдАн Инжиниринг". Об этом сообщили в госкорпорации.

"Усть-Катавский вагоностроительный завод и компания "ЭдАн Инжиниринг" создали совместное предприятие "РК Технологии", объединяющее технологические потенциалы УКВЗ и "ЭдАн Инжиниринг" в нефтегазовом и высокотехнологичном секторах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие в первую очередь будет производить контейнерные автозаправочные станции, топливораздаточные колонки и насосное оборудование. "Совместно проведены полноценные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате которых получено оборудование, по своим характеристикам превосходящее зарубежные аналоги", - добавили в Роскосмосе.

При этом в госкорпорации подчеркнули, что фокусом предприятия станет поставка оборудования для учета и выдачи нефтепродуктов и автоматизации заправки транспорта Роскосмоса. Кроме того, продукция будет поставляться на новые территории и рынки дружественных стран. 

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