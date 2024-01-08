ВСУ получат машину разминирования на базе танка Т-55 от словацкой компании

Источник изображения: topwar.ru

Словацкая компания CSM Industry занимается производством специальных многофункциональных экскаваторов UDS на шасси Rheinmetall MAN, Tatra и Iveco и выпускает по финской лицензии бронетранспортеры Patria 8x8 AMV XP для вооруженных сил страны. Решила она заработать и на украинском рынке вооружений.

Как заявляется компанией на ресурсе LinkedIn Slovakia, ВСУ получат от нее универсальную машину разминирования UOS Bellarty, созданную на шасси танка Т-55/72 с установкой вместо башни бронированной надстройки от экскаватора UDS 214.

UOS Bellarty представляет собой систему с гидравлическим управлением, предназначенную для проведения инженерных работ и снятия заграждения. Она обезвреживает противопехотные и противотанковые мины путем углубления молотков (цепей) до 20 см, что приводит к их подрыву или механическому разрушению.

Источник изображения: topwar.ru

Шасси танка Т-55 оснащено дизельным двигателем John Deere. При рабочем весе 39 900 кг машина может развивать скорость до 10 км/ч по бездорожью и 30 км/ч по твердым покрытиям, при среднем расходе топлива примерно 330 л на 100 км.

Используя около 20 различных приспособлений и инструментов (например, гидравлические ножницы, гидромолот, разделочный нож и т.д.), с помощью UOS Bellarty можно выполнять земляные работы малого и среднего масштаба (рытье траншей, позиций для танков, площадок для размещения фундаментов, каналов, котлованов и т.д.). Машина также может служить устройством для подъема грузов весом до 7000 кг.