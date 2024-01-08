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ТАСС

В Минобороны РФ сообщили об участии научной роты ВДВ в разработке 28 проектов в 2023 году

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Научная рота
Вручение погон лейтенантов операторам научной роты Воздушно-космических сил.
Источник изображения: Анна Потехина / Красная звезда

В военном ведомстве отметили, что в такие подразделения направляют лучших молодых специалистов, которые проходили практику или совмещали учебу и работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Военнослужащие научно-производственной роты Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году приняли участие в разработке 28 научных проектов и модернизаций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проходят службу военнослужащие научно-производственной роты ВДВ. По итогам 2023 года они приняли участие в разработке 28 научных проектов и модернизаций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за плечами военнослужащих профильное техническое образование, у многих есть научные статьи и разработки. В роту направляют лучших молодых специалистов, которые проходили практику или совмещали учебу и работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Здесь служат те, кто уже был задействован в разработке и модернизации различных комплексов вооружения по профилю своих заводов.

"Это дипломированные инженеры. Каждый из них уже имеет опыт работы в высокотехнологичной сфере. Проектирование автоматизированных комплексов и радиоэлектронных систем, сборка артиллерийских орудий и боеприпасов. Для них разработана отдельная программа боевой подготовки. Утром они убывают трудиться на заводы, а к вечеру снова прибывают в расположение воинской части, где занимаются по расписанию занятий", - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что один день в неделю у научно-производственной роты полностью посвящен боевой подготовке. В остальном быт и внутренняя служба в подразделения ничем не отличаются. По информации Минобороны РФ, стратегическая задача научно-производственных рот в том, чтобы после срочной службы молодые люди, получившие опыт и соответствующую квалификацию, оставались в рабочем коллективе.

О научно-производственных ротах

Научная рота является воинским подразделением, в котором военнослужащие проявляют себя на производстве и выполняют задания. Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в научно-производственные роты отбираются призывники, у которых есть склонности к техническим, прикладным наукам, есть рационализаторские изобретения, но главное - они работают на том предприятии, где функционирует подразделение. При этих условиях у призывника есть возможность поступить в такую роту, потому что за него ручаются наставники, мастера, которые будут его сопровождать.

"Комплектование научных рот осуществляется путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах министерства обороны", - сказал ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

По информации Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, с 2013 по 2022 годы военную службу по призыву в научных ротах прошли более 4 тыс. человек. Военнослужащие успешно приняли участие в 1,5 тыс. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, получили 382 патента на изобретения, с их участием разработано более 2,7 тыс. рационализаторских предложений и опубликовано более 7 тыс. научных статей. Также научно-производственные роты формируются для работы на предприятиях ОПК.

В ходе весеннего призыва 2018 года в РФ были созданы первые две научно-производственные роты на базе Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова и НПО "Сплав" в Туле и завода "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области, которые были укомплектованы работниками предприятий ОПК. Кроме того, в том же году были укомплектованы 16 научных рот в составе 684 военнослужащих, отобранных, в том числе в таких ведущих вузах, как МГТУ имени Баумана, Казанский федеральный университет, Кубанский государственный технологический университет.

Первая научно-производственная рота ВДВ формировалась также в 2018 году - отбор проходили выпускники ведущих технических вузов России и дипломированные молодые инженеры. К исполнению своих служебных обязанностей отобранные военнослужащие приступили январе 2019 года после принятия присяги. Как сообщала группа информационного обеспечения ВДВ, полноценное научно-производственное подразделение десанта, созданное на базе Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ, будет в полном объеме привлечено к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и научно-производственном объединении "Сплав". 

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