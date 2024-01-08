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Известия.ru

Объем производства авиабеспилотников в 2024 году составит более 11,5 тыс.

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Минпромторг: объем производства авиабеспилотников составит более 11,5 тыс.

В секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова 6 января заявили, что объем производства авиабеспилотников в 2024 году составит более 11,5 тыс.

Отмечается, что в 2023 году выпуск авиабеспилотников БАС может составить порядка 6 тыс. штук, однако итоговые данные по году пока недоступны. В 2024 этот показатель может достигнуть почти 11,7 тыс. штук.

«Это те объемы, которые затрагивают БАС со взлетной массой от 1 кг и выше. Предполагаем, что отечественные производители имеют все возможности для достижения этих показателей», — приводит заявление пресс-службы Минпромторга ТАСС.

Консолидатором федерального спроса на БАС станет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая также планирует запустить первый в России маркетплейс дронов и развивает собственного оператора дронов, который был создан в 2022 году совместно с фондом НТИ, — «Беспилотные авиационные системы».

При этом планируется, что объем финансирования национального проекта за счет бюджетных средств до 2030 года составит почти 700 млрд рублей. В 2024 году финансирование запланировано в размере 46,4 млрд рублей, 117 млрд рублей в 2025 году и по 149 млрд рублей в 2025 и 2026 годах.

Как указали в Минпромторга, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» окончательно утвержден и будет опубликован в январе. Согласно проекту, к 2030 году планируется производить более 32 тыс. авиабеспилотников, что почти в три раза выше текущих объемов производства. Как сообщили в секретариате, доля российских БАС составит 70% рынка.

Ранее, 5 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России в 2023 году выросло вдвое, бронетанкового вооружения — втрое.


1 декабря источники «Известий» в Минобороны и ОПК сообщали, что в России с осени начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Особенность FPV-дрона в том, что оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности. Это позволяет при должном умении доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины.

27 ноября в серийное производство в России был запущен БПЛА под названием «Ветер». Он представляет собой малый беспилотник квадрокоптерного типа ближнего действия. Весит аппарат 1,8 кг и может поднять в воздух еще до 1 кг. Дрон управляется через специальный радиоканал, защищенный от помех.

В тот же день глава холдинга KMZ Михаил Даниленко сказал, что серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ планируется начать в 2024 году.

23 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов. Медведев отметил, что раньше в России их массового производства не было, поэтому сейчас нужно его наладить, причем в короткие сроки.

Глава МО РФ Сергей Шойгу 21 ноября отметил, что объемы поставок беспилотников в Российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он подчеркнул, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

До этого, 10 ноября телеканал Welt назвал производство в РФ дронов «Ланцет» примером успеха. По словам журналиста Кристофа Ваннера, Россия вывела на новый уровень производство боевых беспилотников.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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