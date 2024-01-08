Водный курс: в рейтинге морских держав Россия заняла 3-е место

Уступаем только Китаю и США, обходим Японию, Южную Корею и Великобританию

В ежегодном рейтинге морских держав мира, составленном учеными ИМЭМО РАН, Россия сохранила третье место, уступив лишь Китаю и США. На долю КНР приходится 15,9% совокупного морского потенциала всех держав, на долю США — 15,5%, России — 6,8%, следует из данных исследования. Что стоит за этими цифрами, как наращивание объемов перевозок по Северному морскому пути и освоение арктического шельфа будут способствовать укреплению позиций России в рейтинге и зачем нашей стране содержать крупный военно-морской флот — в материале «Известий».

Стабильно третьи

Исследователи Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН обновляют свой рейтинг морских держав дважды в год. Он основывается на изучении открытых данных, которые публикуют государства, ведущие морскую деятельность. Анализируются 40 категорий морской статистики как военного так и гражданского характера. По итогам формируется рейтинг на 100 позиций.

Китайская атомная подводная лодка нового типа Источник изображения: Фото: Global Look Press/Li Gang

В 2023 году на первое места рейтинга исследователи поставили Китай. За ним с небольшим отрывом следуют Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то что американцы опережают китайцев в количестве авианосцев и атомных подводных лодок, военно-морские силы КНР обладают более развитыми легкими силами флота, а по количеству торговых судов им нет равных в мире.

На долю КНР приходится 15,9% совокупного морского потенциала всех морских держав, а на долю США — 15,5%, приводят данные авторы исследования. Тройку ведущих морских держав замыкает Россия с 6,8% мирового морского потенциала. В оценке морской мощи государств также учитываются и ресурсы Мирового океана, которые контролируют, исследуют и добывают державы.

— Россия в индексе находится на твердом третьем месте, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, автор рейтинга Александр Поливач. — Ближайший, кто к нам подбирается снизу, это Япония, но их темпы развития не такие, чтобы они нас подвинули.

Ритуал торжественного подъема Андреевского флага на борту корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Япония в индексе морской мощи занимает четвертое место. Вслед за ней расположились Республика Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Индия и Франция. Высокое место Южной Кореи и Индонезии в рейтинге обусловлено активной морской деятельностью этих государств и большим количеством контролируемых территориальных вод. Кроме того, Южная Корея — это один из мировых лидеров гражданского судостроения. На верфях этого государства ежегодно строятся тысячи судов, которые заказывают ведущие мировые державы, в том числе и Россия.

Роль военно-морского флота не уменьшается

По словам авторов рейтинга, в XIX и XX веках военно-морские силы играли одну из ведущих ролей в совокупной мощи государства. Япония проиграла Вторую мировую войну только после того, как потеряла большую часть своего флота. А немецкие военно-морские силы создавали союзникам немало проблем в Атлантике и Арктике на протяжении всей Второй мировой войны.

Исследователи считают, что, несмотря на развитие ракетных технологий и авиации, роль военно-морских сил в XXI веке в совокупной мощи государств не сильно снизилась, а по масштабу военного флота страны можно судить о ее амбициях на мировой арене.

Атомная подводная лодка ВМФ РФ во время учений в рамках комплексной арктической экспедиции Военно-морского флота и Русского географического общества «Умка-21» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Со времен Второй мировой войны военно-морской флот — это больше, чем просто корабли или подлодки, это и авиация, и другие силы и средства. Каждая составляющая сил флота в XXI веке используется там, где это максимально эффективно, — считает Александр Поливач.

В части оценки именно военно-морского потенциала мировых держав, исследователи на первое место поставили США. С двукратным отрывом от американцев следует Китай, на третьем месте ВМФ России, следом за нами — Япония, Индия и Великобритания. Исследователи отмечают рост военно-морского потенциала Индии, которая по совокупной мощи соответствующих сил в 2023 году впервые обошла бывшую метрополию.

По мнению авторов рейтинга, у России на сегодняшний день остаются ведущие позиции в Арктической зоне. Ледокольный флот нашего государства самый крупный на планете, а Военно-морской флот России обладает богатым опытом ведения операций в акватории Северного Ледовитого океана. С учетом наращивания объемов работы на Северном морском пути и освоения шельфа Россия, по мнению составителей рейтинга, не утратит своих морских позиций даже с учетом масштабного санкционного давления на нашу страну.

Андрей Краснобаев