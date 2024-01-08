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ТАСС

В Киеве заявили, что в подготовке украинских военных задействованы 34 государства

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

По словам начальника главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана, неоспоримым лидером в организации базовой общевойсковой подготовки стала Великобритания

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 30 стран так или иначе участвуют в организации мероприятий по подготовке украинских военнослужащих за рубежом. Об этом сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.

"В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства", - сказал Таран в интервью украинскому агентству Армия-информ.

По его словам, среди этих стран США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия.

Таран добавил, что неоспоримым лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, а также подготовки командиров младшего звена стала Великобритания. По его данным, с февраля 2022 года там прошли обучение более 30 тыс. военнослужащих, а с 2014 года - более 50 тыс.

В ноябре 2023 года замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что страна продолжит подготовку украинских военнослужащих в 2024 году и намерена сохранять лидерство в этой сфере. При этом он не стал уточнять, сколько бойцов ВСУ планируют подготовить в 2024 году британские инструкторы. 

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