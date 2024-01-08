Выездное заседание совета технополиса «ЭРА» прошло под Новороссийском

На военном полигоне «Раевский» под Новороссийском 5 января прошло выездное заседание совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны РФ под руководством вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, научного руководителя технополиса — президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и первого заместителя главы Минобороны России Руслана Цаликова.

Так, членам совета были продемонстрированы средства борьбы с беспилотниками, после чего участники смогли ознакомиться с техническими возможностями современных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на полигоне.

«Представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от БПЛА самолетного, вертолетного и мультироторного типов, а также FPV-дронов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на полигоне также была проведена стратегическая сессия, посвященная вопросам разработки и применения средств борьбы с БПЛА. Внимание уделили автоматизации процессов поиска, идентификации, подавления и уничтожения беспилотников.

«ЭРА» стала таким связующим звеном между наукой, промышленностью и Вооруженными силами. Мы проводим занятие на полигоне, потому что на предыдущих советах были даны поручения, и эти поручения уже сегодня наблюдали своими глазами на стадии реализации: или поставки в Вооруженные силы или на стадии подготовки к серийному производству», — сказал заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов.

Михаил Ковальчук также напомнил, что роль структуры будет только нарастать.

В августе Ковальчук сообщил, что свыше 300 проектов направлено на рассмотрение в военном технополисе «ЭРА» для новой технологической базы обеспечения обороноспособности и национальной безопасности. По его словам, это 318 проектов от почти 80 организаций. Среди них 27 вузов, 27 научных конгломераций и 24 промышленные компании. Проекты разделили по таким направлениям, как биотехнические системы защиты и интеллектуальные системы.

В 2018 году указом президента РФ Владимира Путина технополис «Эра» в Анапе был определен как специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Исследования направлены на укрепление обороноспособности России.