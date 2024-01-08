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ТАСС

Резиденты и участники ВИТ "Эра" продемонстрировали средства борьбы с БПЛА

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Члены совета военного инновационного технополиса также ознакомились с техническими возможностями современных и перспективных комплексов противодействия беспилотными летательными аппаратами

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Резиденты и предприятия - участники военного инновационного технополиса (ВИТ) "Эра" продемонстрировали средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"На базе военного полигона "Раевский" под Новороссийском состоялось выездное заседание совета военного инновационного технополиса "Эра" Министерства обороны Российской Федерации под руководством председателя совета - заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, научного руководителя технополиса - президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука и первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова. В рамках работы совета прошел динамический показ разработанных резидентами и предприятиями-участниками ВИТ "Эра" средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе демонстрации на полигоне тактических эпизодов с применением беспилотников различного типа члены совета ВИТ "Эра" ознакомились с техническими возможностями современных и перспективных комплексов противодействия БПЛА. Представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от БПЛА самолетного, вертолетного и мультироторного типов, а также FPV-дронов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости. Часть из показанных устройств уже проходит апробацию в зоне специальной военной операции, другие находятся на финальной стадии разработки.

"Успешное решение актуальных задач по разработке и применению средств борьбы с БПЛА во многом зависит от плотности и качества взаимодействия Минобороны, генеральных конструкторов и предприятий промышленности. Уже сейчас уровень партнерства в этих звеньях очень высокий, но важно исключить любые факторы, которые могут помешать полной реализации имеющегося у нас потенциала", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

Также на базе полигона состоялась стратегическая сессия по вопросам разработки и применения средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Более половины представленных разработок подготовлены совместно со специалистами технополиса "Эра". После апробации и доработки образцы будут направлены в зону спецоперации. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Цаликов Руслан
Проекты
БПЛА
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