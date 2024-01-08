Украинская пресса: США затягивают сроки поставок Киеву F-16 и подготовки летчиков ВСУ

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Как сообщает украинская пресса со ссылкой на представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера, власти США затягивают сроки поставок Киеву истребителей F-16, а также намерены увеличить период подготовки летчиков ВСУ.

Ожидается, что украинские военные летчики, которые проходят подготовку в США на истребителях F-16, завершат ее лишь к концу 2024 года. Тогда же, как предполагается, украинским ВВС будут поставлены американские истребители F-16.

Украинские летчики, которые приступили к соответствующей подготовке в октябре минувшего года, уже должны были завершить теоретическую подготовку и тренировки на специальных тренажерах, и, согласно программе обучения, должны перейти к реальному управлению самолетами.

Кроме того, обучение летчиков ВСУ происходит и в странах Евросоюза. Так, власти Бельгии объявили об отправке в Данию двух истребителей F-16 и 50 инструкторов для подготовки там украинских летчиков.

Однако, по мнению немецкого военного эксперта Фонда науки и политики (SWP) Вольфганга Рихтера, поставки американских истребителей не помогут украинской армии существенно изменить ситуацию на поле боя. Рихтер при этом напоминает, что у Киева еще остались ВВС, при помощи которых возможно применять в том числе ракеты западного производства.

Кроме того, немецкий эксперт считает, что на поставленные Киеву F16 сразу же откроется "охота", в результате которой они будут уничтожены, как была уничтожена другая западная техника, ранее поступившая на вооружение украинской армии.