Войти
Военное обозрение

Украинская пресса: США затягивают сроки поставок Киеву F-16 и подготовки летчиков ВСУ

295
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает украинская пресса со ссылкой на представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера, власти США затягивают сроки поставок Киеву истребителей F-16, а также намерены увеличить период подготовки летчиков ВСУ.

Ожидается, что украинские военные летчики, которые проходят подготовку в США на истребителях F-16, завершат ее лишь к концу 2024 года. Тогда же, как предполагается, украинским ВВС будут поставлены американские истребители F-16.

Украинские летчики, которые приступили к соответствующей подготовке в октябре минувшего года, уже должны были завершить теоретическую подготовку и тренировки на специальных тренажерах, и, согласно программе обучения, должны перейти к реальному управлению самолетами.

Кроме того, обучение летчиков ВСУ происходит и в странах Евросоюза. Так, власти Бельгии объявили об отправке в Данию двух истребителей F-16 и 50 инструкторов для подготовки там украинских летчиков.

Однако, по мнению немецкого военного эксперта Фонда науки и политики (SWP) Вольфганга Рихтера, поставки американских истребителей не помогут украинской армии существенно изменить ситуацию на поле боя. Рихтер при этом напоминает, что у Киева еще остались ВВС, при помощи которых возможно применять в том числе ракеты западного производства.

Кроме того, немецкий эксперт считает, что на поставленные Киеву F16 сразу же откроется "охота", в результате которой они будут уничтожены, как была уничтожена другая западная техника, ранее поступившая на вооружение украинской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.10.2023
Украину и НАТО напугала военная подготовка России к зиме
07.06.2023
Запад сделал из Украины полигон для испытания оружия против России
26.05.2023
Пентагон: Дания и Нидерланды возглавят коалицию ЕС по обучению ВСУ пилотированию F-16
24.05.2023
Украинские пилоты могут начать тренироваться на F-16 в июле
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
23.06.2021
Инвалиды пятой статьи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ