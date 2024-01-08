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Интерфакс-АВН

Премьер Ирака заявил, что будет добиваться ухода из страны возглавляемой США коалиции

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Мухаммед Шиа ас-Судани
Мухаммед Шиа ас-Судани.
Источник изображения: GLOBAL LOOK PRESS

Дубай. 5 января. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что будет согласовывать дату вывода из страны сил международной коалиции во главе с США, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Мы заявили, что твердо выступаем за то, чтобы положить конец присутствию международной коалиции, так как заявленные цели ее существования выполнены", - приводит агентство слова премьера.

"Мы обсуждаем дату начала диалога (...), который поможет определить, когда завершится это военное присутствие", - сказал он на церемонии в память об иранском военачальнике из Корпуса стражей Исламской революции Касеме Сулеймани, погибшем в январе 2020 года во время авиаудара США близ Багдада.

Такой комментарий ас-Судани сделал после того, как США днем ранее нанесли удар по штабу иракского народного ополчения в Багдаде. Он напомнил, что это ополчение, которое США считают проиранским, является частью вооруженных сил Ирака.

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Страны
Ирак
США
Проекты
2020-й год
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