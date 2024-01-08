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Военное обозрение

Власти КНДР заявили, что артиллерийские стрельбы проводились в ответ на учения армии Южной Кореи

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Источник изображения: topwar.ru

Руководство Северной Кореи заявило, что стрельбы вблизи морской границы с южным соседом проводились в ответ на учения армии Южной Кореи.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР, Пхеньян объяснил проведение артиллерийских стрельб ответом на военные учения вооруженных сил Южной Кореи. Власти КНДР также пообещали дать "беспрецедентный ответ" на любые провокации со стороны противника.

Вооруженные силы Южной Кореи и США провели в непосредственной близости от границ КНДР совместные учения, в ходе которых осуществлялись боевые стрельбы, направленные на повышение совместной боеготовности. Кроме того, несколько дней назад южнокорейская армия проводила в приграничных районах самостоятельные учебные стрельбы и другие маневры.

В заявлении Генштаба Корейской народной армии утверждается, что проведенные вооруженными силами КНДР учебные артиллерийские стрельбы даже косвенно не оказали никакого влияния на южнокорейские острова Пэннёндо и Ёнпхёндо. В учениях были задействованы 47 орудий береговой артиллерии, совокупно выпустившие 192 снаряда. Артиллерия КНДР обстреляла свою же собственную территорию и не выходила за рамки заключенного в 2018 году межкорейского военного соглашения, предполагающего создание морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.

Какие-либо пострадавшие среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи не фиксировались, а место падения снарядов находилось севернее разграничительной линии в Желтом море, то есть на территории КНДР.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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