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ТАСС

Китай успешно осуществил первый в 2024 году космический запуск

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Космодром Цзюцюань
Космодром Цзюцюань.
Источник изображения: © Kevin Frayer/Getty Images

Старт ракеты "Куайчжоу-1А" стал 25-м по счету для носителей этой серии

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Компания ExPace Technology осуществила первый для КНР в 2024 году космический запуск. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), вывод на орбиту четырех метеорологических спутников группировки "Тяньму-1" прошел успешно.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на странице CASIC в социальной сети WeChat, старт ракеты "Куайчжоу-1А" с космодрома Цзюцюань на севере страны был осуществлен в 19:20 по местному времени (14:20 мск) и стал 25-м по счету для носителей этой серии.

Запущенные спутники "Тяньму-1" (под номерами 15, 16, 17 и 18) будут использоваться в коммерческих целях при предоставлении услуг, связанных с метеорологическими данными.

"Куайчжоу-1А" - твердотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 1,4 м. Она достигает примерно 20 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 300 кг полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков. 

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Страны
Китай
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CASC
CASIC
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Луна
Марс
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