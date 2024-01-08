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Военное обозрение

Эксперт: украинская воздушная атака на Крым координировалась американским разведывательным беспилотником

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Источник изображения: topwar.ru

Произошедшая минувшей ночью очередная попытка украинской воздушной атаки на Крым была скоординирована при помощи американского разведывательного беспилотника, несколько часов собиравшего информацию, находясь над акваторией Черного моря.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на политического эксперта Дениса Батурина, по данным открытых мониторинговых ресурсов, накануне атаки вблизи российских границ в Черном море был зафиксирован первый с начала года полет американского стратегического высотного разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk.

Тогда как в период с марта прошлого года полеты американских беспилотников фиксировались лишь на значительном расстоянии от российских границ, накануне атаки БПЛА ВВС США Global Hawk на протяжении около 20 часов курсировал неподалеку от южного побережья Крыма. По мнению Батурина, это не может быть простым совпадением.эксперт.

Боевиками киевского режима была предпринята одна из самых массированных атак на Крым. Противник массово применил ракеты и ударные беспилотники. Вероятнее всего, атака координировалась американской армией, предоставившей Киеву полученную при помощи аэроразведки информацию.

Российское Минобороны ранее сообщило, что минувшей ночью при помощи дежурных средств ПВО были уничтожены 10 выпущенных украинскими боевиками ракет, а также удалось перехватить и уничтожить 36 украинских беспилотника-камикадзе над территорией Крыма и Краснодарского края.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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