AT: бронетехника стран НАТО не готова воевать с российскими сухопутными войсками

Тупик в боевых действиях НАТО на суше усугубляется ограниченными арсеналами бронетехники и проблемами с запчастями, пишет AT. Воевать с российскими сухопутными войсками западная техника попросту не готова.

У НАТО огромная проблема, и на ее решение уйдут десятилетия. Проще говоря, бронетехника альянса не выдержит противостояния с русскими — даже при том, что российская бронетехника не самая лучшая.

Россия продемонстрировала на Украине, что в обычных боевых действиях ей вполне по силам выводить из строя лучшие образцы танков НАТО и уничтожать передовые бронемашины Запада — например, американский “Брэдли” (Bradley) и немецкий “Мардер” (Marder).

У НАТО мало танков и нет надежной логистики для их поддержки, а альянс столкнулся с серьезными вызовами со стороны сухопутных войск России.

Так, плохо себя показали хваленые “Леопарды” — вопреки всем попыткам Украины решить многочисленные проблемы.

Что же касается американских танков М-1 “Абрамс” (Abrams), то Forbes сообщает, что украинцы даже не выставили их на поле боя — вероятно, потому, что американские советники объяснили им, что они не выживут, а уничтожение “Абрамсов” поставит США синяк под глазом.

Поэтому украинцы срочно “модернизируют” “Абрамсы”, обвешивая их трофейной российской реактивной броней и возводя на башнях клетки для защиты от беспилотников “Ланцет”.

Немцы тем временем заявляют, что на Украине больше не осталось действующих “Леопардов” серии 2: все сломанные или спасенные с поля боя отправлены на ремонт в Эстонию. Но у Эстонии нет нужных запчастей, поэтому они ржавеют на сортировочных станциях.

Современные танки, равно как и авианосцы, столкнулись с серьезными проблемами выживания во враждебной среде.

На сегодняшний день эта техника уязвима для противотанковых средств, таких как инженерные мины, авиационные мины, беспилотники-убийцы вроде российского “Ланцета”, ракеты и бомбы вертолетного и авиационного базирования, точные артиллерийские удары.

В противотанковом оружии теперь используются преимущественно тандемные кумулятивные боеголовки, предназначенные для пробивания даже реактивной брони, которую еще называют динамической броневой защитой.

Я не включил в анализ ручные гранатометы РПГ-7, так как использовать их на современном поле боя — чистой воды самоубийство. В западных армиях РПГ-7, разумеется, нет. Зато они весьма распространены среди покупателей российского оружия и террористов. Египтяне применяли их в войне Судного дня, но, как правило, операторы гибли.

В них используется кумулятивный заряд, а не тандемная боеголовка. Американский аналог — высокоточная переносная ракетная установка-1 PRSL-1. Она не входит в стандартный боекомплект армии США, но иногда используется спецназом.

Элементы динамической броневой защиты работают по принципу направленного взрыва, который резко снижает пробивную способность снаряда противника.

Ни “Абрамс”, ни “Леопард” динамической защиты не имеют: считается, что высококлассная пассивная броня (иногда ее называют броней Чобхэм) благополучно защитит танк от современных противотанковых средств, таких как российский 9М133 “Корнет”. Однако “Корнет” использует тандемную кумулятивную боеголовку и предназначен как раз для поражения реактивной брони.

Первая динамическая защита была разработана советским академиком Богданом Войцеховским (1922—1999) в 1949 году. Однако первые испытания советской брони показали, что при попадании в танк с такой броней взрываются все модули динамической защиты, что значительно снижает ее эффективность.

Между 1967 и 1969 годами немецкий исследователь Манфред Хельд (Manfred Held), работавший с Силами обороны Израиля (ЦАХАЛ), разработал реактивную броню, которая внедряется на израильские танки с начала 1980-х годов и которая впервые доказала свою эффективность во время войны в Ливане 1982 года.

В отличие от США, Великобритании и Германии, у которых имелась броня Чобхэм (и дальнейшие разработки на ее основе), Израиль доступа к ней не имел. Поэтому в “Меркаве” — детище танкового гения генерала Исраэля Таля (Israel Tal) — использовалась разнесенная броня. Динамическая броня была жизненно важна для Израиля, чтобы компенсировать угрозы от российского оружия.

Броня Чобхэм состоит из нескольких слоев разнородных материалов, включая сталь и полимеры, и иначе именуется композитной. Уничтоженные на Украине российские Т-80У также были оснащены композитной броней, аналогичной той, что установлена на “Леопардах” и “Абрамсах”. Российская броня хорошо отражает кумулятивные снаряды. В противотанковом оружии направленный взрыв помогает пробить толстую стальную обшивку: при ударе по цели он “фокусирует” взрывную волну, вызывая сильнейший нагрев.

Танковая броня также должна выдерживать артиллерийский огонь. В современных танковых снарядах (на западе — 105 мм и 120 мм, а в оружии советского производства — 115 мм, 120 мм и 125 мм) используются бронебойные сердечники из карбида вольфрама или из обедненного урана (так называемые бронебойные снаряды со стабилизатором и отделяющимся поддоном). Реактивная броня может выстоять и против них.

Немцы говорят, что у них уже есть новая версия “Леопарда” — 2А7В. Германия также заключила соглашение с Италией, Испанией и Швецией о разработке преемника “Леопарда”. Новый танк получит 130-мм пушку и улучшенную ситуационную осведомленность (почти как новая израильская “Меркава-5”, если не учитывать разницу в орудиях).

Соединенные Штаты же отказались от последней обновленной версии “Абрамса” (этот пакет получил наименование SEP v4) и ищут иных способов модернизации.

И Германия, и США осознают, что ни “Абрамс”, ни “Леопард” на современном поле боя не выживут.

Типы активной защиты

Есть много разновидностей динамической противокумулятивной броневой защиты. Российская система прошла путь от “Контакта-1” до “Контакта-5”, а ее последние танки получили броню под названием “Малахит”. Информация о “Малахите” засекречена, но этот комплект разрабатывался специально для противостояния новейшим бронебойным снарядам со стабилизатором и отделяющимся поддоном под названием M829E4 (с бронебойным сердечником из обедненного урана). Проблема немцев и американцев заключается в том, что сердечники ограничены по длине: 120-мм орудия не совместимы с более длинными снарядами. Это объясняет, почему будущий немецкий танк получит 130-мм пушку, а “Абрамсу”, возможно, также придется модернизировать орудие.

Не только реактивная броня

Одно из танковых нововведений, впервые придуманное Израилем, называется активной защитой. Для поражения приближающихся угроз Израиль использует специализированные радиолокационные датчики и подкалиберные снаряды с формируемым взрывом поражающим сердечником. ЦАХАЛ располагает двумя системами (Trophy, или “Трофей”, производства Rafael и Iron Fist, или “Железный кулак”, производства Israel Military Industries и General Dynamics), которые устанавливаются не только на танки “Меркава”, но и бронемашины и другие платформы.

В других странах, в том числе в России, есть свои версии систем активной защиты, но ни одна из них пока не была замечена на Украине.

Как система активной защиты покажет себя против бронебойных снарядов со стабилизатором и отделяющимся поддоном, неясно.

Большинство танков НАТО активной защиты не имеют.

Мины и средства противодействия

Против украинских танков и боевых бронемашин русские широко используют авиационные системы минирования. Они также разработали новый тип противокрышевой мины — ПТКМ-1Р, которая активируется от лязга приближающейся бронетехники. Судя по всему, она оснащена внутренней библиотекой и может распознавать искомую цель, например танк или бронемашину, по шуму. Когда звук и вибрация грунта указывают, что цель находится в пределах досягаемости, ПТКМ-1Р запускает мину, которая попадает в верхнюю часть цели и уничтожает ее.

Обычные мины, даже если они запускаются с воздуха, поражают бронетехнику снизу. Они могут либо сорвать гусеницы или колеса, либо подбить саму машину. В любом танке есть минимум два слабых места: верх (особенно башня) и низ (днище, где нет тяжелой броневой защиты).

И Россия, и НАТО разработали множество мобильных средств для уничтожения мин, которые доказали свою эффективность. Некоторые используют для разминирования танковое шасси (это может быть катковый минный трал или миноотводный плуг). Увы, системы разминирования вынуждены передвигаться на поле боя медленно, что делает их уязвимыми для огня противника. На Украине уничтожено значительное количество противоминной техники.

Заключение

Сегодня бронетанковые возможности НАТО сильно ограничены по численности и боеспособности. Кроме того, отмечается низкий уровень технического обслуживания и отсутствие запчастей, в том числе сменных стволов.

Хотя Соединенные Штаты в принципе славятся тем, что поддерживают свою технику лучше остальных, американские танки едва ли превзойдут немецкие на современном поле боя. (Я сознательно не рассматривал британский основной боевой танк “Челленджер 2”, поскольку он несовместим с боеприпасами НАТО из-за нарезного ствола. Как следствие, его появление на линии фронта НАТО обернется сущим кошмаром.)

На практике это означает, что НАТО не готова воевать против российских сухопутных войск: ключевые системы бронетехники альянса ужасно уязвимы, логистика находится в беспорядке, а склады запчастей и боеприпасов полупусты.

Если НАТО продолжит накачивать Украину оружием, то еще больше ослабит свой боевой потенциал. Хотя конфликт на Украине четко выявил слабость натовской брони, в столицах НАТО, включая Вашингтон, этому обстоятельству, похоже, не уделяется должного внимания.

Автор статьи: Стивен Брайен (Stephen Bryen)