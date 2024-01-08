Финляндия в прошлом году продолжила транзит ядерного топлива из России

Источник изображения: topwar.ru

После начала спецоперации и скоропостижного вступления в НАТО Финляндия всеми силами старается дистанцироваться и оградиться от России, причем не только политически и экономически, но и физически. Весной прошлого года Погранслужба скандинавского государства начала строительство пилотного барьера (забора) на границе РФ со стороны Ленинградской области у пограничного пункта Иматра напротив российского пункта пропуска Светогорск. Всего в течение 2023-2025 годов заградительными сооружениями планируется охватить 10–20 процентов российско-финской границы (ее общая протяженность — 1,3 тыс. км), то есть около 130–260 км.

К декабрю прошлого года Погранслужба Финляндии почти полностью перекрыла автотранспортные КПП для движения на финско-российской границе. Работающим остается пункт пропуска «Вайниккала», осуществляющий железнодорожное грузовое движение, а также морское сообщение. Хельсинки объяснили такое решение препятствованием проникновеню в страну и другие государства ЕС незаконных мигрантов из РФ.

Однако блокада границы не помешала Финляндии стать транзитером ядерного топлива для АЭС в других странах из России. Впервые о транзитных перевозках сырья в начале ноября 2022 года сообщило Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии. Тогда российское ядерное топливо было отправлено клиентам в других странах на самолете из Лаппеенранты. Известно еще как минимум о двух партиях, которые были отправлены в апреле прошлого года через столичный аэропорт Финляндии в другие государства.

Усложнение маршрута доставки сырья из РФ объясняется тем, что после начала СВО страны ЕС ввели запрет на полеты российских самолетов над своими территориями. Финские власти, в свою очередь, оправдывают фактически помощь «недружественному государству» в транзитном экспорте ядерного сырья тем, что оно пока что не внесено Брюсселем в санкционные списки.

Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива.

— приводит слова представителя пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссона ТАСС.

При этом чиновник отказался уточнить, какими именно маршрутами топливо доставляется из России в Финляндию. По словам Исакссона, эта информация доступна только тем, кому она необходима в работе.

Ну и конечно, Хельсинки осуществляет транзит вовсе не бесплатно. Часть топлива Финляндия закупает для собственной АЭС «Ловиса». Ранее Финская энергетическая компания Fortum сообщила, что изучает возможность привлечения западного поставщика топлива для реакторов данной атомной электростанции. Кроме того, по заявлению министра иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, республика ищет возможности для масштабных инвестиций в ядерную и возобновляемую энергетику.