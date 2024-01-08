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Военное обозрение

Пакистан приобретает у Китая истребители-«невидимки» FC-31

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Источник изображения: topwar.ru

При создании FC-31 Китай рассчитывал на экспортный потенциал нового самолета.

Проще говоря, речь шла о разработке конкурента американскому F-35

- полагают в издании Opex360.

FC-31, будучи способным летать со скоростью 1,8 Маха и нести до 8 тонн боеприпасов, претерпел к настоящему времени некоторые изменения, особенно в плане скрытности, маневренности и бортовой электроники. Затем он послужил отправной точкой для разработки FC-35, перспективного корабельного истребителя-бомбардировщика морской авиации НОАК.

Однако до сих пор никаких экспортных заказов официально не поступало. Однако 2 января командующий ВВС Пакистана главный маршал авиации Захир Хафизи заявил, что Исламабад скоро получит истребители-«невидимки» FC-31:

Основы для приобретения FC-31 уже заложены. Этот самолет в ближайшем будущем войдет в состав флота ВВС Пакистана.

Это заявление вызвало удивление у ряда западных экспертов. Во-первых, Пакистан ранее проявлял интерес к перспективному турецкому боевому самолету TF-X Kaan. Во-вторых, китайский производитель корпорация AVIC не производит предсерийных FC-31.

Учитывая прекрасные отношения с Китаем, Пакистан, несомненно, способен получить FC-31 в кратчайшие сроки. В любом случае, он станет первым заказчиком этого типа самолета

- полагают в издании.

Как указывается, ввод FC-31 в эксплуатацию позволит Исламабаду вывести из строя свои более старые машины, такие как Mirage III и Mirage 5 (их может насчитываться более ста экземпляров) или даже некоторые из находящихся на вооружении F-16.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
США
Продукция
F-16
Компании
AVIC
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