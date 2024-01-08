Роскосмос сообщил о завершении создания макета нового пилотируемого транспортного корабля

В госкорпорации добавили, что также завершен новый набор кандидатов в космонавты

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Создание статического макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения завершено, сообщили в Роскосмосе.

"Завершено создание статического макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения в составе возвращаемого аппарата и двигательного отсека для проведения статических испытаний, проводятся его статические испытания, - говорится в сообщении. - Завершается изготовление полноразмерных макетов корабля для проведения вибропрочностных и вертолетных испытаний. В рамках государственного контракта по Российской орбитальной станции РКК "Энергия" в 2023 году завершена разработка эскизного проекта, который прошел экспертизу головных научно-исследовательских организаций и представлен в госкорпорацию "Роскосмос" с целью рассмотрения научно-техническим советом Роскосмоса и комиссией госзаказчика для выпуска заключения".

Кроме того, по данным Роскосмоса, завершен новый набор кандидатов в космонавты, есть 20 претендентов из числа 263, подавших заявки. "В июле 2023 года госкорпорацией "Роскосмос" был объявлен открытый отбор в отряд космонавтов. Всего поступило 263 пакета документов претендентов, из которых 69 - женщины. 63 направлено претендентами-военнослужащими. 45 претендентов работают на предприятиях ракетно-космической промышленности. На очный этап отбора был приглашен 41 человек (33 мужчины, 8 женщин). На данный момент в очном этапе отбора участвуют 20 претендентов, двое из которых его успешно завершили и ожидают утверждения решения врачебно-экспертной комиссии на заседании главной медицинской комиссии. 20 декабря 2023 года прием документов для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса был завершен", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе напомнили, что для обеспечения непрерывности отечественной пилотируемой программы в период создания Российской орбитальной станции в соответствии с выпущенным в 2022 году распоряжением правительства Российской Федерации в марте 2023 года был заключен государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева на изготовление космических кораблей для реализации программы полета Международной космической станции в 2025-2027 годах.

В 2023 году в соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации для поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и присутствия на американском сегменте МКС как минимум одного астронавта NASA с американскими партнерами была достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года.