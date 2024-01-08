Индия расследует возможность попадания своих артиллерийских снарядов на Украину

Как подчеркнуло издание The Economic Times, Индия не входит в число стран, поставляющих боеприпасы на Украину

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Индийские службы безопасности расследуют возможность попадания артиллерийских снарядов Индии на Украину. Об этом сообщило издание The Economic Times.

По данным источников газеты, Москва недавно довела до сведения Нью-Дели опасения по поводу произведенных в Индии боеприпасов, которые, предположительно, доставляются на Украину через Европу. Предполагается, что Украина могла получить индийские 155-мм артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года.

Как подчеркивает издание, Индия не входит в число стран, поставляющих боеприпасы на Украину. Есть подозрение, что третья сторона, возможно, действующая через Словению или Польшу, отправила боеприпасы Украине.

Источники The Economic Times, указывают, что службы безопасности Индии активно расследуют возможность попадания артиллерии индийского производства в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером. Подозрения пали на одну из западных стран, как на вероятного посредника, который закупил 155-мм артиллерийские снаряды в Индии и впоследствии переправил их на Украину через европейское государство, возможно, член НАТО.

В четверг официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ данных о наличии индийских снарядов на Украине, опроверг причастность Нью-Дели к подобным поставкам. По его словам, Индия не отправляла никакие артиллерийские боеприпасы на Украину.

Ранее в некоторых российских и украинских СМИ появилась информация о том, что украинская армия начала применять боеприпасы, произведенные в Индии. Они ссылаются на распространенное в социальных сетях видео военнослужащего Вооруженных сил Украины, на котором показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства.