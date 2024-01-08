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Военное обозрение

В Южной Дакоте во время тренировочного полёта разбился бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США

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Источник изображения: topwar.ru

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США разбился вчера во время тренировочного полета в штате Южная Дакота. Информацию об инциденте со ссылкой на официальные лица публикует газета The New York Post.

По данным издания, бомбардировщик выполнял плановый тренировочный полет и уже заходил на посадку на авиабазу ВВС Ellsworth Air Force Base («Эллсворт»). Примерно около 18:00 по местному времени самолет потерял управление и врезался в землю.

Все находившиеся на борту бомбардировщика четыре члена экипажа благополучно катапультировались. Об их состоянии и наличии травм ничего не сообщается. После падения самолет загорелся, на место прибыли спасательные службы.

Официально причины крушения пока не объявлены, на месте крушения самолета работает комиссия ВВС. Один из американских военных форумов пишет, что причиной потери управления и падения бомбардировщика могли стать плохие погодные условия. На момент крушения в этом районе были минусовые температуры и облачная погода, что снижало видимость и могло привести к обледенению.

Издание отмечает, что эта катастрофа, в отличие от трех прошлогодних, обошлась без жертв. В предыдущий раз, 29 ноября 2023 года, во время тренировочного полета конвертоплан Bell V-22 Osprey ВВС США упал и затонул недалеко от острова Якусима на юго-западе Японии по пути на Окинаву. Тогда погибли все восемь членов экипажа, их тела были найдены водолазами. Следователи установили, что трагедия была вызвана неисправностью конвертоплана, а не человеческой ошибкой.

В августе прошлого года во время тренировочного полета конвертоплана Bell V-22 Osprey произошло крушение, в результате которого погибли трое морских пехотинцев Корпуса морской пехоты ВМС США. Крушение произошло в 50 километрах от берега, двадцать морпехов удалось спасти. Конвертоплан принимал участие в совместных учениях Австралии, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти (Восточный Тимор) Predator's Run 2023. Причиной катастрофы стали технические неисправности машины. Перед этим в Калифорнии во время тренировочного полета погиб пилот вертолета ВВС США.

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