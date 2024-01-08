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Военное обозрение

Приобретение ПКР «Нептун» под угрозой: Индонезия в поисках новой противокорабельной ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Индонезии проводят масштабную модернизацию вооруженных сил страны, главным образом за счет крупных закупок за рубежом. В частности, командование намерено принять на вооружение современный противокорабельный комплекс.

Переговоры о приобретении ПКР «Нептун» украинского производства находятся под угрозой отмены, поскольку страна сейчас пребывает в состоянии войны с Россией

- говорится в издании Indomililiter.

При этом сообщается, что ВМС Индонезии проявляют интерес к береговому ракетному комплексу YJ-12E производства КНР, снаряженному ракетой CM-302. Как указывается, американский флот считает YJ-12 с точностью поражения цели 90% самой опасной ПКР китайского изготовления.

YJ-12 имеет дальность действия 400 км, может развивать скорость до 3 Махов и способна выполнять маневры уклонения в воздухе, прежде чем достичь цели. Она может быть оснащена ядерной или обычной боеголовкой массой 500 кг. Наведение осуществляется по ИНС и GPS, отклонение от цели составляет 5-7 метров. Ее экспортный вариант CM-302 имеет дистанцию полета 290 км и боевую часть весом 250 км, сохраняя при этом сверхзвуковую скорость полета.

Ожидается, что CM-302 будет пользоваться спросом, поскольку это одна из немногих сверхзвуковых ПКР на рынке. Среди других предложений в этом классе имеются только российская П-800 «Оникс» («Яхонт») и совместная российско-индийская BrahMos

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
PJ-10 Brahmos
П-800 Оникс
Х-61 Яхонт
Проекты
GPS
Ядерный щит
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