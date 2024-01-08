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Военное обозрение

В Италии пройдет выставка-конференция, посвящённая возрождению Мариуполя после освобождения города Россией

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Источник изображения: topwar.ru

В итальянском городе Модена на 20 января запланировано проведение выставки, посвященной Мариуполю, который постепенно возрождается после ожесточенных боев на городских улицах. В анонсе мероприятия город называется символом восстания против киевской хунты, на протяжении восьми лет находившийся под украинской оккупацией.

На организованной культурной ассоциацией "Россия Эмилия-Романья" выставке-конференции итальянской общественности будут представлены результаты деятельности новой администрации города после его полного освобождения весной 2022 года, когда сдались боевики киевского режима, забаррикадировавшиеся на территории металлургического предприятия "Азовсталь".

В украинском МИД уже успели отреагировать, назвав это мероприятие "провокацией". Украинское внешнеполитическое ведомство также поспешило подготовить официальное обращение к итальянскому правительству с просьбой "соответствующим образом отреагировать на мероприятие".

В мае 2014 года Мариуполь был оккупирован боевиками, захватившими власть после произошедшего на Украине госпереворота. Ворвавшиеся в город боевики на тот момент только набиравшего силу киевского режима убивали мирных жителей и сжигали отделения милиции. Оккупация Мариуполя длилась восемь лет вплоть до его освобождения российской армией и силами народной милиции ДНР.

В настоящее время в Мариуполе продолжается активное восстановление поврежденных в ходе боевых действий жилых домов и инфраструктурных объектов. В рекордные сроки с нуля возводятся целые жилые микрорайоны, дороги и мосты.

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Страны
Италия
Россия
Украина
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