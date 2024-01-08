«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS

Источник изображения: topwar.ru

В теории могут существовать подлодки, которые будут рыскать по водной поверхности, запускать беспилотники и поражать цели артиллерийским огнем, противотанковыми ракетами и торпедами. КБ «Рубин» реализовало эту идею в концепте субмарины BOSS, предназначенной для пограничной службы.

Как указывается в издании Covert Shores, первая итерация корабля такого типа под названием Sentry была представлена в 2021 году. Проект BOSS выглядит более современно, но по сути сохраняет функционал предшественницы.

Длина конструкции составляет от 60 до 70 метров в зависимости от конфигурации, выбранной заказчиком, а грузоподъемность около 1000 тонн. Он может перевозить до 42 человек, включая спецгруппу. Два водонепроницаемых ангара на корме позволяют размещать быстроходные лодки и БПЛА. Запуск беспилотников будет автоматизирован.

В парусе может быть установлена автоматическая пушка, которая может углубляться в переднюю кромку рубки для придания обтекаемости под водой. На носовой части корпуса установлены две выдвижные счетверенные пусковые установки для ПТРК «Корнет». Они имеют дальность стрельбы около 10 км и могут оказаться полезными против торговых судов.

Источник изображения: topwar.ru

Однако вступать на такой подлодке в бой с вооруженными субмаринами было бы абсурдной идеей. Подводные лодки уязвимы на поверхности, а также медлительны и не маневренны

- критически полагает автор.

Как он замечает, ПЛ оснащена четырьмя торпедными аппаратами, установленными снаружи под корпусом. Вероятно, они предназначены для легкой торпеды MTT. Как полагает автор, размещение ТА может говорить о вспомогательной роли BOSS в военное время.

В зарубежном издании отмечается, что BOSS нацелен в первую очередь на экспортный рынок. Конструкция данной субмарины делает ее относительно недорогой и в связи с этим доступной для стран с небольшими ВМС.