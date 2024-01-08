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Военное обозрение

Турция приняла решение о создании авианосца

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Источник изображения: topwar.ru

Демонстрационное изображение

Многоцелевой десантный корабль TCG ANADOLU был включен в состав ВМС Турции в апреле 2023 года. Вслед за этим вымпелом, являющимся крупнейшей платформой в местном флоте, начались работы над национальным авианосцем, о необходимости постройки которого неоднократно говорил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Официальное решение было принято на днях в ходе заседания исполкома оборонной промышленности SSIK, состоявшегося в Президентском комплексе. Тем самым были формально запущены работы по проектированию отечественного авианосца.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, он будет производиться совместно с Испанией, в сотрудничестве с которой строился TCG ANADOLU.

С другой стороны, в рамках того же заседания SSIK, были приняты решения о строительстве морских патрульных кораблей, новых типов десантных кораблей, тральщиков нового поколения и национальных десантных катеров.

Всего планируется изготовить 10 морских патрульных кораблей класса HİSAR, 10 десантных катеров, еще четыре корабля программы MILGEM. Последние будут построены как фрегаты, а не в качестве эсминцев противовоздушной обороны TF-2000, как это первоначально планировалось.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец
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