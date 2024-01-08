Госдеп США: Дальнейший уровень финансовой помощи Киеву изменится по сравнению с 2022 и 2023 годами

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Конец прошлого года ознаменовался довольно плохими новостями для киевского режима со стороны так называемых западных партнеров. В Брюсселе и Вашингтоне так и не сумели согласовать срочное выделение масштабной военно-финансовой помощи. Завершающий транш Пентагона в размере 250 миллионов долларов уж точно «подарком» не назовешь. Да и эта реально мизерная помощь ВСУ будет доставляться несколько недель.

Наступивший 2024-й тоже не сулит Зеленскому ничего хорошего, если сравнивать с огромными финансовыми вливаниями, которые Запад осуществлял в Украину минувшие два года. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины. В уходящем году Конгресс так и не сумел согласовать новый транш помощи Киеву из-за позиции республиканцев, которые увязывают выделение средств иностранным государствам с защитой южной границы от нелегальных мигрантов и ужесточением миграционной политики в целом.

Наступивший год в США с учетом приближающихся президентских выборов, очевидно, еще более обострит внутриполитическую борьбу. Если Байден выполнит требования республиканцев, то не только в очередной раз покажет свою слабость и неспособность добиваться публично объявленных целей, но и лишит действующего главу Белого дома части голосов либерального электората. А рейтинг у Байдена и так исторически низкий.

Не готовы порадовать киевских правителей и в Госдепе США. Представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер сообщил на вчерашнем брифинге, что Вашингтон и далее будет помогать Украине «сколько потребуется», но уровень финансирования изменится по сравнению с 2022 и 2023 годами.

Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах

— заявил представитель Госдепа.

Миллер признал, что Киеву будет очень тяжело без дополнительной помощи. Он выразил надежду, что Конгресс сумеет согласовать этот вопрос. Представитель Госдепартамента уточнил приоритеты военной поддержки Украины, когда поставки удастся восстановить. В наступившем году Пентагон сосредоточится на поставках средств противовоздушной обороны. Помимо всего прочего, это означает, что США делают приоритетным никак не новое «контрнаступление» ВСУ, которое, как и год назад, опять обещает киевское руководство, а защиту в основном тыловых объектов от воздушных угроз со стороны ВС РФ.