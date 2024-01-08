Латвия начинает производство бронекорпусов для финских БТР Patria

Источник изображения: topwar.ru

Латвийское предприятие EMJ Metāls получило сертификат от финской компании Patria, свидетельствующий о готовности к запуску производства корпусов бронетранспортеров Patria 6x6.

Данная техника закупается несколькими европейскими странами в рамках инициативы CAVS. Так, участвующая в этой программе Латвия заказала 200 БТР. В качестве подрядчика местная компания EMJ Metāls должна заниматься изготовлением бронекорпусов и нанесением лакокрасочных покрытий.

В рамках инвестиций в €3 млн была проведена модернизация производственной площадки предприятия: приобретены инструменты для металлообработки, внедрены процедуры контроля, получены новые компетенции и увеличен штат работников. Как указывается, всего здесь будут трудиться несколько десятков человек.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается в издании Altair, на сегодняшний день на площадке EMJ Metāls уже изготовлены десятки корпусов бронетехники для стран НАТО и латвийских вооруженных сил. Изначально данное предприятие занималось металлообработкой, работая с листовым металлом с 2010 года.

По всей видимости, задействование данного предприятия в производственной цепочке компании Patria потребовалось в связи с ростом заказов на выпускаемые этой финской фирмой бронетранспортеры.