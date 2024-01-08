Индия разрабатывает ПЗРК на основе российской «Иглы-С»

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Индия готовится начать испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса. Новое изделие получило обозначение VSHORADS («система ПВО сверхмалой дальности»). Она должна будет способна противодействовать целям на высоте 6 км. Готовность к войсковым испытаниям ожидается к апрелю-маю [2024 года].

Как указывается в издании Swarajya, новый местный VSHORADS 4-го поколения превосходит существующие ПЗРК, используемые в настоящее время индийскими военными, в основном благодаря усовершенствованной неохлаждаемой инфракрасной ГСН.

Отмечается, что требуется серия испытаний, необходимых для того, чтобы продемонстрировать эффективность на дальностях менее 1 км, где решающее значение имеют точное маневрирование и управление ЗУР.

В январе 2023 года правительство страны дало согласие на закупки ракет VSHORADS с инфракрасным самонаведением, разработанных DRDO [примерный аналог «Ростеха»]. Данное решение подвело черту под многолетними поисками нового ПЗРК, длившимися с июня 2009 года. В конечном итоге была выбрана российская «Игла-С», а не ее французские и шведские альтернативы. На ее основе и будет разработана местная система VSHORADS.

Тем временем, для удовлетворения неотложных потребностей, в мае прошлого года было принято решение о приобретении 100 ракет «Игла-С» и 48 пусковых установок к ним

Армия и ВВС используют старые системы «Игла-1М» с 1989 года. Однако «Игла-С» представляет собой более продвинутую версию с увеличенной дальностью перехвата до 6 км

- говорится в издании.