ВМС Японии переоборудовали свои вертолетоносцы в легкие авианосцы

ВМС Японии завершили модернизацию двух вертолетоносцев класса Izumo в легкие авианосцы, на которых они смогут эксплуатировать истребители F-35B.

Как указывается в издании Defensa, опубликованные флотом изображения кораблей Kaga и Izumo, относящихся к указанному классу, подтверждают их переоборудование в авианосцы. При этом де-юре они продолжают называться вертолетоносцами, так как все еще действующие ограничения, наложенные на Японию после Второй мировой войны, не позволяют ей официально иметь авианосцы.

Теперь оба легких авианосца, помимо вертолетов, могут использовать истребители F-35 Lightning II версии B

- говорится в издании.

Два японских выспела претерпели ряд модификаций, в первую очередь они получили широкую палубу; носовая часть корабля приобрела прямую форму для облегчения взлета истребителей и улучшения обзора; в эту же область были перенесены системы обороны и ближнего боя; усилена структура палубы, нанесено термостойкое покрытие от воздействия выхлопных газов, исходящих от F-35B; установлена система координации захода на посадку JPALS.

Корабль класса Izumo. Источник: topwar.ru

Благодаря этому переоборудованию ВМС Японии смогут рассчитывать на авианосцы, которые способны работать с корабельной боевой авиагруппой, состоящей из F-35B

- поясняется в издании.

Корабли класса Izumo длиной 248 м и с полным водоизмещением 26 000 тонн являются крупнейшими вымпелами японского флота, построенными со времен Второй мировой войны. Они в состоянии перевозить до 14 вертолетов, а теперь еще и истребители.