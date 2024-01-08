ВМС Японии переоборудовали свои вертолетоносцы в легкие авианосцы

ВМС Японии завершили модернизацию двух вертолетоносцев класса Izumo в легкие авианосцы, на которых они смогут эксплуатировать истребители F-35B.
Как указывается в издании Defensa, опубликованные флотом изображения кораблей Kaga и Izumo, относящихся к указанному классу, подтверждают их переоборудование в авианосцы. При этом де-юре они продолжают называться вертолетоносцами, так как все еще действующие ограничения, наложенные на Японию после Второй мировой войны, не позволяют ей официально иметь авианосцы.
- говорится в издании.
Два японских выспела претерпели ряд модификаций, в первую очередь они получили широкую палубу; носовая часть корабля приобрела прямую форму для облегчения взлета истребителей и улучшения обзора; в эту же область были перенесены системы обороны и ближнего боя; усилена структура палубы, нанесено термостойкое покрытие от воздействия выхлопных газов, исходящих от F-35B; установлена система координации захода на посадку JPALS.
|Корабль класса Izumo.
|Источник: topwar.ru
- поясняется в издании.
Корабли класса Izumo длиной 248 м и с полным водоизмещением 26 000 тонн являются крупнейшими вымпелами японского флота, построенными со времен Второй мировой войны. Они в состоянии перевозить до 14 вертолетов, а теперь еще и истребители.