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Польские танки признали бесполезными для ВСУ

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Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года
Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стремятся использовать танки Т-72, переданные Польшей. Их оставят для артиллерийской поддержки, написало издание The Atlantic.

Авторы публикации признали польские машины признали бесполезными для ВСУ и подчеркнули, что их не используют из-за артиллерии России.

«Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их для боевых действий на передовой», — отмечает издание.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Т-72
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