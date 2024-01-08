Польские танки признали бесполезными для ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стремятся использовать танки Т-72, переданные Польшей. Их оставят для артиллерийской поддержки, написало издание The Atlantic.
Авторы публикации признали польские машины признали бесполезными для ВСУ и подчеркнули, что их не используют из-за артиллерии России.
«Украинцы ценят свои танки Т-72 из Польши, и по ходу кампании они решили не использовать их для боевых действий на передовой», — отмечает издание.
Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».