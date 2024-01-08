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Военное обозрение

ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex

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Система ПВО Skynex
Система ПВО Skynex.
Источник изображения: topwar.ru

4 января 2024 года Минобороны Германии подтвердило передачу на Украину первой системы ПВО Skynex вместе с необходимыми боеприпасами. Данной поставке предшествовало заявление немецкого концерна Rheinmetall от 10 декабря 2022 года о заказе двух мобильных зенитно-ракетных комплексов Skynex для ВСУ.

Как сообщили в военном ведомстве ФРГ, Украина остро нуждается в средствах ПВО, призванных сдерживать воздушные атаки со стороны ВС РФ.

Комплекс Skynex состоит из нескольких компонентов: пушки Oerlikon Skyranger, спаренной с орудием Oerlikon, универсального многоцелевого радара, сложной системы обнаружения и распознавания целей, передовой системы РЭБ и множества ракет класса «земля-воздух».

35-мм Oerlikon Skyranger револьверного типа установлена с двуствольным 35-мм орудием Oerlikon на единой дистанционно управляемой станции, рассчитанной для поражения целей на расстоянии до 4000 м и на высотах до 3000 м.

Ракетный арсенал системы Skynex разнообразен, дальность действия и высота поражения зависят от типа средства поражения. Ракета Rheinmetall Oerlikon (ROSAM), например, может похвастаться эффективной дальностью до 6000 и высотой огня до 5000 метров. Между тем, ракеты, подобные AIM-9X Sidewinder, увеличивают радиус действия примерно до 35 км и могут поражать цели на еще больших высотах.

Радар, отвечающий за обнаружение, отслеживание и идентификацию воздушных угроз, обычно работает на дальности 20-30 км, хотя она может варьироваться в зависимости от конфигурации РЛС и размера цели.

Поставляемые ВСУ ЗРК Skynex размещены на шасси новых грузовых автомобилей Rheinmetall HX со сменным кузовом и колёсной фомулой 8х8.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
AIM-9
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
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