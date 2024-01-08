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ТАСС

ВСУ заявили о дефиците ракет для зенитных комплексов

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Источник изображения: topwar.ru

Представитель командования Воздушных сил Украинских ВС Юрий Игнат подчеркнул, что это касается как ракет советского образца, так и западного производства

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ракеты для зенитных комплексов - это "дефицитный товар" для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром [для ВСУ]", - цитирует его украинское издание "Страна". По словам Игната, это касается как ракет советского образца, так и западного производства.

В ноябре 2023 года он сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО. Он отмечал, что это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

До этого газета The New York Times сообщила, что Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее систем FrankenSAM, название которых включает в себя слово "Франкенштейн" и SAM (ракета класса "земля - воздух"). Эти системы сочетают западные технологии с элементами боевой техники советских времен. Отмечалось, что два варианта этой "гибридной" системы оружия уже были испытаны на полигонах в США. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
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