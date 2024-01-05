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Рекордный год германского оборонного экспорта

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Американское издание "DefenseNews" в материале Linus Höller "German weapons exports reached record high in 2023" ("Германский экспорт вооружений достиг рекордного уровня в 2023 году") сообщило, что, согласно предварительным данным, представленным немецким законодателям в прошлом месяце, правительство Германии в 2023 году выдало больше лицензий на экспорт вооружений и продукции военного назначения, чем когда-либо прежде.

Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети

Согласно ответу на парламентский запрос, с начала 2023 года и по состоянию на середину декабря правительство Германии разрешило экспорт продукции военного назначения на сумму 11,7 млрд евро (12,8 млрд долл). Из этой суммы 6,1 млрд евро пришлось на вооружение, а остальные 5,6 млрд евро были отнесены к "прочей оборонной продукции". Официальные данные за весь 2023 год ожидаются от правительства Германии в ближайшие недели.

Предыдущий рекорд выдачи лицензий на экспорт продукции военного назначения был установлен Германией в 2021 году, составив 9,35 млрд евро.

Наибольшая часть экспортных лицензий в 2023 году предназначалась для поставок на Украину, составив объем более 4,1 млрд евро. Это ознаменовало дальнейшее увеличение немецкой военной помощи Украине, с 2,24 млрд евро экспортных лицензий ей в 2022 году.

Помимо Украины, крупнейшими получателями новых немецких лицензий на экспорт оборонного имущества в 2023 году были Норвегия (1,2 млрд евро), Венгрия (1 млрд евро), Великобритания (655 млн евро), США (545 млн евро) и Израиль (323 млн евро). В первую десятку также вошли Польша, Франция, Южная Корея и Кипр.

Ранее возглавляемая нынешним канцлером Шольцем Социал-демократическая партия Германии сделала одним из своих предвыборных обещаний принятие нового закона, ограничивающего экспорт немецкого оружия правительствам, ведущим войну или имеющим проблемы с правами человека. Правящая коалиция социал-демократов, зеленых и либералов закрепила это обещание отдельным пунктом своего коалиционного договора в ноябре 2021 года и опубликовала тогда десятистраничное предложение на этот счет, содержащее ключевые моменты. В тексте содержались призывы к ужесточению ориентиров, с одной стороны, и к необходимости геополитического маневрирования, с другой. С тех пор эта инициатива, похоже, в значительной степени застопорилась, омраченная фундаментальной переоценкой ситуации с безопасностью в Германии после войны России против Украины.

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Страны
Великобритания
Венгрия
Германия
Израиль
Кипр
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Южная Корея
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