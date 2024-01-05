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Система ПВО РФ перехватила украинскую ракету над Липецкой областью

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Минобороны: система ПВО РФ перехватила украинскую ракету над Липецкой областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватила украинскую ракету над Липецкой областью. Об этом в четверг, 4 января, сообщила пресс-служба российского Министерства обороны.

«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в Telegram-канале министерства.

Ранее в этот же день, 4 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 10 украинских ракет над Крымом. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

Украинские националисты пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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