Источник изображения: topwar.ru

В сети появились снятые одним из боевиков ВСУ кадры, на которых можно увидеть очередное скопление уничтоженной в боях украинской военной техники. Масштабы очередного "кладбища" украинской техники, конечно, несколько меньшие, чем те, которые с завидной регулярностью в изобилии появлялись после неудачного "контрнаступления" украинской армии, однако, все же, впечатляют, учитывая, что на кадрах представлен лишь небольшой участок линии боевого соприкосновения.

Оператор за кадром сетует, что на кадрах запечатлен первый день наступившего года, из чего следует, что уничтожение украинской военной техники активно продолжается без перерывов на выходные и праздничные дни.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, успешно продолжает действовать стратегия, направленная на истощение. Российская армия продолжает эффективно использовать слабости украинских формирований. Используя имеющееся превосходство в огневой мощи и военной технике, подразделения ВС РФ постепенно продавливают вражеские оборонительные линии.

На фоне значительного количественного и качественного сокращения предоставляемой киевскому режиму западной поддержки украинская армия начинает испытывать нехватку вооружений и боеприпасов. Снарядный голод усугубляется вследствие регулярных ударов по украинским складам.

Кроме того, на ведении боевых действий сказывается нехватка у Киева подготовленных резервов и тяжелой техники. Украинское командование вынуждено полностью отказаться от попыток наступательных операций и полностью переходить в оборону, что наиболее вероятно "поставит крест" на возобновлении западной поддержки.