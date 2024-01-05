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Техкульт

Агентство NASA успешно испытало революционный RDRE-двигатель

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Ракетный двигатель

Испытания революционного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, завершились для NASA успехом. RDRE-двигатель проработал 251 секунду, а приборы зафиксировали тягу, соответствующую 2631 килограммам. Специалисты NASA заявляют, что это событие станет точкой смены эпох, когда ракеты с химическими двигателями уступят место новым более эффективным технологиям.

Удивительно, но за 6 десятков лет с момента появления первых ракет, их принципиальная схема крайне мало изменилась. Химические ракетные двигатели сегодня используются на пике своих возможностей. Для прогресса космической отрасли более перспективными могут стать именно RDRE-двигатели. В них в качестве камеры сгорания используется зазор, образованный двумя соосными цилиндрами. В результате топливная смесь при сгорании формирует более мощную ударную волну и большее давление при большем выделении тепла. Данная технология, по признанию NASA, еще требует доработки и улучшений, но в перспективе такие двигатели могут быть использованы для полетов в космосе и как тормозные двигатели во время посадок. Они могут стать базой для осуществления миссий на Луну и Марс. Один из разработчиков, инженер Томас Тизли заявил, что космическое агентство стало на шаг ближе к освоению технологии создания легких и компактных силовых установок, способных сделать возможной отправку космических аппаратов с большим весом на значительные расстояния.

Александр Козырев

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Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
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