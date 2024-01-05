Целый класс беспилотников стал вызывать сомнения.

Эксперты поспорили о роли тяжелых беспилотников в зоне СВО

2023 год прошел под знаком невиданного расцвета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако одна из разновидностей этих устройств теперь подвергается экспертами большой критике. Возникли сомнения в том, что аппараты данного класса вообще могут быть полезны на поле боя. О каких БПЛА идет речь и насколько обоснована эта критика?

С 2024 года в России в полную силу заработает нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Он должен стать основным управленческим механизмом реализации стратегии развития отечественных БПЛА, которую летом минувшего года утвердило правительство. Согласно документу, в течение ближайших шести лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием дронов.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. "Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию", – цитирует главу государства сайт Кремля.

"Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов", – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

Опыт спецоперации показал – дроны являются неотъемлемой частью современных боевых действий. Они могут не только выполнять разведку вглубь территории противника, но и наносить существенный урон личному составу противоборствующей стороны, уничтожать технику и даже авиацию.

В силу того, что беспилотная авиация – молодое направление в военном деле, общепринятой международной классификации аппаратов еще нет. Однако все дроны можно условно разделить на несколько категорий. Чаще других в медиапространстве встречаются сообщения об использовании FPV-дронов.

Это относительно небольшие квадрокоптеры, которыми бойцы могут управлять в режиме реального времени при помощи специального планшета или VR-очков. Такие аппараты принято называть также дронами-камикадзе. Зачастую они используются единожды, чтобы нанести поражение небольшой цели. Однако нередко бывали случаи, когда в СВО их использовали для разведки на небольшие расстояния.

Более крупные машины, например, "Орлан", способны нести уже серьезную боевую нагрузку – до 3 кг. "Орлан" развивает скорость 70–150 км/ч и может держаться в воздухе до десяти часов. Однако наиболее известными в рамках спецоперации стали "Ланцеты", которые западными странами уже были возведены в ранг "лучшего российского оружия" и признаны большой проблемой для ВСУ.

Но есть еще один класс беспилотников, который в экспертной среде вызывает наибольшие споры. Это тяжелые БПЛА. К ним условно можно отнести такие российские аппараты, как "Форпост-Р" и "Иноходец", который также известен под заводским наименованием "Орион".

Одни аналитики указывают на утрату этими аппаратами актуальности в рамках СВО. Но другие уверены в растущей актуальности тяжелых дронов. И несмотря на разногласия, эксперты сходятся в одном – забрасывать производство тяжелых дронов категорически нельзя, особенно учитывая потенциальные военные конфликты, в которых может потребоваться участие России.

"Говоря о тяжелых беспилотниках, я, опираясь на наиболее используемую за рубежом классификацию, подразумеваю аппараты двух категорий. Первая из них – средневысотные машины большой продолжительности полета, а вторая – высотные БПЛА большой продолжительности полета", – говорит отраслевой специалист Денис Федутинов.

"Помимо высокой продолжительности полета, которая у некоторых моделей может превышать 24 часа, они способны нести существенную целевую нагрузку, в состав которой входят как разведывательные средства – многоканальные оптикоэлектронные системы, позволяющие работать днем и ночью с больших дистанций, лазерные дальномеры и целеуказатели, радиолокационные средства, аппаратуру радиоэлектронной и радиотехнической разведки, так и ударные средства в виде ракетных и бомбовых авиационных средств поражения различного типа и мощности", – детализирует эксперт.

"Наиболее яркими представителями упомянутых категорий являются американские аппараты Predator, Gray Eagle и Reaper. Они широко применялись военными и специальными структурами самих США и союзниками Америки в вооруженных конфликтах последних десятилетий, включая Афганистан и Ирак, а также в антитеррористических действиях", – приводит пример аналитик.

"Из тех беспилотников, которые сейчас применяются в зоне спецоперации, мы можем назвать российские "Форпост-Р" и "Иноходец", который также известен под заводским названием "Орион". А в перспективе надеемся увидеть здесь и более тяжелый "Альтиус", также известный как "Альтаир". В распоряжении противоборствующей стороны есть машины, по своей размерности находящиеся примерно между "Форпостом" и "Иноходцем" – это приобретенные у Турции Bayraktar TB2", – объясняет Федутинов.

В начальный период СВО на подобные аппараты с обеих сторон возлагались большие надежды.

"Созданный не без участия маркетинговых структур американских и турецких компаний позитивный имидж этих беспилотников серьезно повлиял на связанные с ними ожидания", – считает он. Но специалист уточняет – уже тогда ряд экспертов сомневались в эффективности тяжелых дронов конкретно в рамках спецоперации. "Они медленные, неманевренные, а также в силу своих массогабаритных характеристик довольно заметны для средств ПВО", – поясняет аналитик.

Эксперт уверен – опыт СВО подтвердил правильность этой точки зрения. "Тяжелые беспилотники не смогли реализовать в ходе СВО свой потенциал и оказать заметное воздействие на ход боевых действий. Много аппаратов было сбито, оставшиеся задействуются крайне мало", – объясняет он свою позицию.

"Если мы допускаем, что в перспективе нашим геополитическим, а возможно, и военным соперником являются США или Европа, действующие прямо или через своих прокси, нам нужны существенные корректировки в сфере разработки и использования БПЛА. Для эффективного применения в условиях противодействия нужны другие беспилотники. Это могут быть аппараты, использующие технологии снижения заметности, или технологии, использующие групповое взаимодействие в составе беспилотных систем или смешанных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов", – предлагает Федутинов. Вместе с тем он настаивает –

не стоит списывать со счетов подобные дроны, поскольку они могут даже в нынешнем виде быть эффективны в случае конфликтов, аналогичных ливийскому или сирийскому.

"И даже в условиях, близких к тем, которые мы наблюдаем в рамках СВО, для них сохраняется ряд функций", – уверен собеседник. "Так, они могут проводить разведку, находясь вне воздушного пространства, контролируемого противником. Те же США активно используют свои тяжелые беспилотники Global Hawk и даже Reaper в полетах в международном воздушном пространстве, собирая разведданные на пару сотен километров вглубь нашей территории", – говорит аналитик.

"Применение в перспективе тех же высотных "Альтиусов" или других близких к ним по возможностям аппаратов для того, чтобы заглянуть на существенную глубину территории противника, собирая информацию по наземным целям, было бы весьма полезным дополнением", – рассуждает эксперт.

Аналитик допускает, что тяжелые дроны могут быть оснащены радиолокационными средствами обнаружения и наблюдения, способными фиксировать воздушные цели. "Кроме того, те бомбы с комплектами УМПК, которые сейчас сбрасываются с пилотируемых самолетов, вполне могут в дальнейшем применяться и с подобных дронов. В конечном счете в случае неудачи лучше потерять дрон, пусть и высокотехнологичный, чем пилота", – акцентирует спикер.

"Ну и в дополнение скажу, что тяжелые БПЛА, действующие высокоточным оружием с больших высот, получат возможность применения на тех участках фронта, где будут выбиты средства ПВО противника. Образовавшаяся брешь откроет окно возможностей для нанесения ударов по ключевым целям в глубине территории противоборствующей стороны – ПЗРК против высотных и даже средневысотных аппаратов будут бессильны", – заключил Федутинов.

Однако военный эксперт, сооснователь проекта "Ватфор" Олег Макаров придерживается несколько иной точки зрения. "До начала спецоперации, когда в ходу еще не были FPV-дроны, считалось, что дрон – это аппарат бригадного, в крайнем случае батальонного уровня. В бригаде был начальник БПЛА, у которого в распоряжении было несколько тяжелых аппаратов, способных выполнять разведку на большую глубину", – говорит он.

"Сегодня эта концепция пересмотрена. Несмотря на то что упор делается именно на небольшие коптеры, тяжелые беспилотники никуда не исчезли. В противном случае подразделения с такими дронами просто прекратили бы свое существование. И их задача все та же – ведение разведки в тылу противника", – добавляет аналитик.

"Разумеется, чем больше машина, тем заметнее она для систем ПВО. Но все мы видим картинки с фронта, где наши дроны выявляют позиции противоборствующей стороны на расстоянии до 200 км и прекрасно себя при этом чувствуют. Все дело в том, что украинская противовоздушная оборона – очаговая",

– отмечает спикер. "В то же время наша ПВО – практически сплошная. Как следствие, тяжелые дроны, скорее, малоприменимы именно для ВСУ. Еще одна деталь – у Украины осталось мало советских систем противовоздушной обороны. А западные комплексы они экономят, хотя их и не хватило бы, чтобы покрыть всю линию боевого соприкосновения, растянувшуюся почти на 2 тыс. км", – продолжает Макаров.

Он также уверен, что в рамках спецоперации тяжелые беспилотники не столько нуждаются в модернизации и дополнительных свойствах, сколько в увеличении их численности. "К сожалению, у России гораздо слабее спутниковая группировка, а выполнять разведку вглубь территорий противника надо. И чтобы иметь ситуационную осведомленность о происходящем по ту линию фронта, нам необходимо залетать как можно глубже", – акцентирует аналитик.

Резюмируя, он отметил: "России было бы неплохо обзавестись и неким запасом тяжелых дронов". По его словам, это связано с тем, что невозможно предсказать, в какой точке мира может разгореться очередной конфликт, в котором потребуется участие России.