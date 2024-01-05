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Военное обозрение

Немецкая пресса: американские ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских ракет X-32

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Источник изображения: topwar.ru

Поставленные Киеву американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot продемонстрировали крайне низкую эффективность перед ударами российских крылатых ракет X-32, не сумев сбить ни одну из ракет этого типа во время атак на объекты ВСУ. Об этом заявил немецкий журналист Гуидо Шмидтке.

В эфире телеканала Welt Шмидтке подчеркнул, что благодаря своей высокой скорости ракеты этого типа оказались неуязвимыми для имеющихся на вооружении украинской армии систем ПВО. Это наглядно демонстрирует, что российские вооруженные силы располагают новейшими крылатыми ракетами, способными успешно преодолевать современные противовоздушные системы западного производства.

Немецкий корреспондент также отметил, что российские крылатые ракеты Х-32 обладают целым рядом уникальных особенностей: их невозможно заглушить и сбить с курса при помощи средств РЭБ, они обладают невероятной скоростью, достигающей около 5400 км/ч, а также с высокой эффективностью способны находить и идентифицировать цели.

Ранее сообщалось, что европейские союзники США по блоку НАТО решили закупить 1000 ракет для американских ЗРК Partiot, чтобы иметь возможность "оказывать эффективное противодействие российской военной угрозе". Кроме того, японские власти сняли действовавшие ранее ограничения на зарубежные поставки производимых в этой стране вооружений по иностранным лицензиям, включая боеприпасы для ЗРК Patriot.

Активизировавшиеся ракетные атаки по украинским объектам военной инфраструктуры заставили НАТО вернуться к рассмотрению возможности передачи Киеву дополнительных систем ПВО. Однако, при этом предприятия в США ежегодно выпускают около 500 ракет для ЗРК Patriot PAC-3 MSE. Учитывая, что за один массированный налет расходуется до ста ЗУР, этих объемов явно недостаточно в условиях активных боевых действий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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