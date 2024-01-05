Немецкий экс-генерал считает, что 2024 год будет решающим в конфликте на Украине

В бою инициатива находится в большей степени в руках россиян, отметил Роланд Катер

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Наступивший 2024 год будет решающим в конфликте на Украине. Такое мнение высказал немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Welt.

"Я думаю, что да: это будет решающий год, а именно, это будет решающий год в военном плане. Удастся ли Украине - и это нужно очень реалистично оценить - перехватить инициативу? У меня складывается в настоящий момент впечатление, что инициатива находится в большей степени в руках россиян", - сказал он. По оценке эксперта, параллельно этому в 2024 году будет подниматься вопрос о возможностях дипломатического урегулирования конфликта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.