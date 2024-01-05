Войти
ТАСС

Немецкий экс-генерал считает, что 2024 год будет решающим в конфликте на Украине

635
0
0
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

В бою инициатива находится в большей степени в руках россиян, отметил Роланд Катер

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Наступивший 2024 год будет решающим в конфликте на Украине. Такое мнение высказал немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Welt.

"Я думаю, что да: это будет решающий год, а именно, это будет решающий год в военном плане. Удастся ли Украине - и это нужно очень реалистично оценить - перехватить инициативу? У меня складывается в настоящий момент впечатление, что инициатива находится в большей степени в руках россиян", - сказал он. По оценке эксперта, параллельно этому в 2024 году будет подниматься вопрос о возможностях дипломатического урегулирования конфликта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
31.01.2022
Ракеты, тепловизоры, спецназ. К чему НАТО готовит Украину
22.12.2021
Шойгу заявил о росте напряженности у границ России
13.02.2020
Уже и Европе такое НАТО не надо
20.08.2019
"Акт гостеприимства": ВВС Швейцарии сопроводили делегацию Путина
29.03.2017
Мобилизация умов
02.12.2016
Свой вместо чужих
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 20:32
  • 58008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 17:41
  • 1
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 14:41
  • 0
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
  • 05.01 01:49
  • 1
Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике
  • 05.01 00:28
  • 3
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 04.01 17:29
  • 0
Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»