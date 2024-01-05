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РИА Новости

Минобороны России рассказало об объемах военной помощи Киеву из-за рубежа

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez

МО России: военную помощь Украине оказывают 54 страны, они потратили $203 млрд

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. Военную помощь Украине сейчас оказывают 54 страны, израсходовав на это более 203 миллиарда долларов, сообщило Министерство обороны России.

В зону спецоперации с начала конфликта прибыло более 13 тысяч наемников, сейчас осталось лишь 1,9 тысячи боевиков – остальные либо уничтожены, либо сбежали, говорится в инфографике министерства.

Кроме того, в интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и других стран НАТО, а также порядка 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что Вооруженные силы России последовательно продвигаются к выполнению целей спецоперации на Украине.

Радио Sputnik писало, что, по данным Politico, администрация Байдена начала негласно менять свою политику в отношении Украины.

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