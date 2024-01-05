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Военное обозрение

Американский аналитик: ВСУ стараются компенсировать нехватку снарядов FPV-дронами

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Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Аналитик американского Центра анализа европейской политики Федерико Борсари в интервью немецкому изданию «Шпигель» заявил о том, что ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов. Ранние оценки упомянутого центра говорят о том, что в сравнении с июнем 2023 года интенсивность использования средств артиллерии украинской армии упала как минимум втрое.

При этом Борсари говорит о том, что украинское командование ищет альтернативу боеприпасам ввиду их нехватки. И одной из таких альтернатив на фронте становятся дроны. В первую очередь речь идёт об FPV-дронах, которые снаряжены взрывными устройствами – например, ручной гранатой или «выстрелом» РПГ.

Американский эксперт:

Это существенно дешевле снарядов. Если обычный артиллерийский боеприпас стоит до 4 тысяч евро, то FPV-дроны обходится в 700-900 евро за единицу.

Правда, сам же Борсари говорит о том, что управляемые оператором небольшие дроны в плане поражающей силы не ровня артиллерийским снарядам, однако частое их применение, безусловно, способно нанести ущерб, в том числе и движущейся бронетехнике. Также Борсари отмечает, что точность попадания FPV-дронов может в некоторой степени компенсировать больший расход снарядов для поражения цели.

При этом западный аналитик почему-то ничего не говорит о том, что и у российской армии стало гораздо больше возможностей по применению тех же FPV-дронов. И эти возможности ВС РФ активно используют помимо использования и артиллерийских снарядов для поражения техники и живой силы противника.

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