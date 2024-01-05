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ТАСС

В МИД Индии заявили, что не отправляли артиллерийские боеприпасы Украине

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Конвейер производства сердечников БМ-42 в Индии
Конвейер производства сердечников БМ-42 в Индии.
Источник изображения: invoen.ru

В российских и украинских СМИ ранее появилась информация о том, что Киев начал применять оружие, произведенное в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 января. /ТАСС/. Индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину.

"Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли", - сказал он.

Ранее в некоторых российских и украинских СМИ появилась информация о том, что украинская армия начала применять боеприпасы, произведенные в Индии. Они ссылаются на распространенное в социальных сетях видео военнослужащего Вооруженных сил Украины, на котором показан 155-миллиметровый снаряд индийского производства. 

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Страны
Индия
Украина
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