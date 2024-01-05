Войти
Известия.ru

Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ

671
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Полегенько

На запорожском направлении спецоперации в подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ поступила партия новых танков Т-80БВМ. Об этом 4 января сообщил журналистам командир танкового подразделения Николай.

По его словам, машина обладает рядом улучшенных характеристик, делающих ее более эффективной на поле боя. Так, Т-80БВМ имеет новую систему связи, которая обеспечивает надежный сигнал на расстоянии до 10 км, и рядом других инноваций.

«Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи. <...> Она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет», — рассказал командир.

Он добавил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, позволяющие выдержать попадание FPV-дронов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и РПГ. Помимо этого проходимость Т-80БВМ является преимуществом перед танками типа Leopard, передает «РИА Новости».

«Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду», — заключил он.

Ранее, 15 декабря, Минобороны РФ показало, как экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожают цели Вооруженных сил Украины (ВСУ), не входя в их зону поражения.


В ведомстве тогда отметили, что на боевой машине используются стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.03.2023
Лондон подкинул уран в конфликт на Украине
07.10.2022
Россия прирастает территорией, армия – резервистами
10.05.2022
Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022
29.12.2021
Узоры «Калейдоскопа»
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 20:32
  • 58008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 17:41
  • 1
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 14:41
  • 0
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
  • 05.01 01:49
  • 1
Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике
  • 05.01 00:28
  • 3
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 04.01 17:29
  • 0
Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»