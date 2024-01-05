WSJ: BAE Systems возобновит производство деталей гаубицы M777 для армии США

По данным источников газеты, первые произведенные комплектующие будут предназначены для обновления и ремонта орудий, переданных Вашингтоном Киеву и находящихся в эксплуатации украинских ВС

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Британская оборонная компания BAE Systems после пятилетнего перерыва возобновит производство деталей американской гаубицы M777 для нужд вооруженных сил США и других заказчиков. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, первые произведенные комплектующие будут предназначены для обновления и ремонта орудий, переданных Вашингтоном Украине и находящихся в эксплуатации украинских ВС.

Как сообщил изданию представитель BAE Systems, главной причиной возобновления производства M777 стало повышение спроса на эту гаубицу на фоне украинского конфликта. Компания получила запросы на покупку этих гаубиц как минимум от восьми стран и ожидает скорого заключения контрактов на поставку целых орудий, уточнил он.

На вооружении украинской армии находится больше гаубиц M777, чем любых других артиллерийских систем, поставляемых Киеву его западными союзниками, отмечает WSJ. США, Австралией и Канадой с начала конфликта были переданы по меньшей мере 170 орудий, однако не менее 77 из них повреждены или уничтожены. Основным недостатком данного образца вооружения, повлиявшим на потери, является тот факт, что это буксируемая, а потому менее маневренная и более уязвимая для ответного огня установка.