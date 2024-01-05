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ТАСС

Премьер Японии прогнозирует рост напряженности в мире в 2024 году

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Источник изображения: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Фумио Кисида подчеркнул, что в условиях мировой турбулентности Япония должна демонстрировать политическое лидерство и стабильность

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил уверенность, что в 2024 году напряженность в мире будет лишь расти. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю Нового года.

"Вторжение на Украину, ситуация между Израилем и Палестиной - напряженность в этом году будет лишь расти", - подчеркнул он, также напомнив, что в наступившем году пройдут президентские выборы в США. Премьер подчеркнул, что в условиях мировой турбулентности Япония должна демонстрировать политическое лидерство и стабильность.

Глава японского правительства выразил уверенность, что одной из главных задач для него в 2024 году будет восстановление доверия со стороны местного населения по отношению к японской власти. Кисида еще раз принес извинения за скандалы вокруг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, председателем которой он является.

Рейтинг ЛДП, согласно данным последних опросов, упал до 26%, что стало самой низкой отметкой с декабря 2012 года, когда либерал-демократы вернулись к власти в Японии. Уровень поддержки правительства Кисиды также находится на рекордно низкой для него отметке - 22,3%. Резкое падение уровня поддержки связано с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП и откатами для ее высокопоставленных членов. 

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Израиль
США
Украина
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